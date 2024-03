Fiorentina-directeur met spoed naar ziekenhuis, duel met Atalanta afgelast

Het Italiaanse competitieduel tussen Atalanta Bergamo en Fiorentina is uitgesteld. Joe Barone, de algemeen directeur van Fiorentina, werd voorafgaand aan het duel met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Er wordt gevreesd voor een hartaanval.

De wedstrijd stond gepland voor 18.00 uur. De eerste fans zaten al in het stadion toen bekend werd dat de wedstrijd niet door ging.

Barone werd per helikopter naar een ziekenhuis in Milaan gevlogen. Op verzoek van de staf van Fiorentina is de wedstrijd uitgesteld. Er is nog geen nieuwe datum.

Milan wint

AC Milan heeft de tweede plek in de Serie A steviger in handen. Milan won met 3-1 op bezoek bij Hellas Verona, terwijl Juventus gelijkspeelde tegen Genoa (0-0).

Vlak voor rust zette Theo Hernández AC Milan op voorsprong. Na de pauze verdubbelde Christian Pulisic de score met een goal uit de rebound.