Vanavond op tv: Niets te kiezen in Rusland • Arrestaties op laatste verkiezingsdag

Russen hebben niets te kiezen

Drie dagen lang mochten Russen stemmen, maar ze hadden niets te kiezen. Al stonden er vier kandidaten op het stembiljet, Vladimir Poetin wil een vijfde ambtstermijn, tot 2030, en zal vandaag zeker winnen. Volgens het team van de overleden oppositieleider Aleksej Navalny hebben in Moskou en Sint-Petersburg duizenden mensen deelgenomen aan het stille protest tegen Poetin. Tientallen mensen zijn gearresteerd, meldt mensenrechtenorganisatie OVD-info.

Rusland werd op deze laatste verkiezingsdag op verschillende plekken getroffen door droneaanvallen. Opvallend is het grote aantal aanvallen met drones van de laatste dagen, ver van het front. Zo troffen Oekraïense drones al verschillende olieraffinaderijen door heel Rusland.

We bespreken het nieuws en de laatste ontwikkelingen vanavond met correspondent Geert Groot Koerkamp in Moskou, verslaggever Gert-Jan Dennekamp en Europacorrespondent Saskia Dekkers in Riga, de hoofdstad van Letland.

De oorlog in Oekraïne wordt inmiddels gedomineerd door drones. Aan de hand van beelden en data van aanvallen, experts, en gesprekken met soldaten analyseerde Nieuwsuur de drone-oorlog tussen Oekraïne en Rusland: