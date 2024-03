Zonder Schulting redden shorttracksters Nederlandse eer: WK-goud op aflossing

De Nederlandse eer op de WK shorttrack in Rotterdam is enigszins gered: in de finale van de aflossing, ook wel relay genoemd, hebben de Nederlandse vrouwen de wereldtitel gepakt. De Verenigde Staten pakte zilver, Canada het brons.

Zonder Suzanne Schulting - zij kon niet meer rijden wegens een enkelblessure die ze opliep in de finale van de 1.000 meter - maar met Xandra Velzeboer, Selma Poutsma, Yara van Kerkhof en Michelle Velzeboer snelde Nederland naar het goud.

De gouden medaille biedt wat troost op een verder vrij dramatisch toernooi, waarin eerder vandaag in een chaotische 1.000 meter-finale Schulting geblesseerd moest afhaken. De zusjes Velzeboer strandden op die afstand al in een eerder stadium.

Mixed relay en mannenaflossing mislukt

Op de gemengde aflossing - die Xandra Velzeboer, Poutsma, Teun Boer en Jens van 't Wout reden - was het ook al misgegaan, toen Velzeboer met goud in zicht onderuit was gegaan. China pakte daar de wereldtitel, voor Italië en de Verenigde Staten.