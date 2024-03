Feyenoord zwijnt na blunder Heerenveen-verdediger Van Ottele

Feyenoord is op bezoek bij sc Heerenveen ontsnapt aan puntenverlies. De Rotterdammers versloegen de Friezen dankzij een goal van Ayase Ueda in de 88ste minuut, waar een kapitale fout van Heerenveen-verdediger Syb van Ottele aan voorafging: 2-3.

Van Ottele was bezig aan de opbouw van een aanval voor Heerenveen, totdat hij over zijn eigen benen struikelde. Ueda pakte meteen de bal af en schoot de winnende treffer binnen.

Goede sfeer

Trainer Arne Slot toonde vlak voor aanvang van de wedstrijd dat het met de sfeer bij Feyenoord wel goed zit. Hij stond bij televisiezender ESPN met een glimlach nog even stil bij het steen-papier-schaar-akkefietje van vorige week en nam daarna ook even de tijd voor wat handen schudden en een selfie met fans.

Feyenoord begon nog prima in het Abe Lenstra-stadion. Lutsharel Geertruida dacht snel in de wedstrijd de 1-0 binnen te koppen uit een corner, maar de videoscheidsrechter constateerde later dat de verdediger buitenspel had gestaan.