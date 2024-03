Opnieuw granaat gevonden in de Efteling, Droomvlucht korte tijd dicht

In de Efteling is vanochtend opnieuw een oude granaat gevonden. De granaat werd aangetroffen tijdens graafwerkzaamheden bij de attracties Droomvlucht en Raveleijn, in een gebied waar alleen medewerkers kunnen komen. Uit voorzorg werd Droomvlucht korte tijd afgesloten.

Het attractiepark schakelde de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) in. "Die kon al snel vaststellen dat de granaat ongevaarlijk was, waarna alles weer open kon", zegt een woordvoerder van de Efteling. Volgens de woordvoerder zijn Droomvlucht en het gebied eromheen inmiddels weer open.

Het is de tweede keer in korte tijd dat er een granaat in het attractiepark is gevonden. Het is niet duidelijk om wat voor granaat het precies ging. Volgens de woordvoerder ging het om een oud exemplaar, waarschijnlijk uit de Tweede Wereldoorlog. Het explosief wordt morgen door de EOD veiliggesteld, meldt Omroep Brabant.

Tweede Wereldoorlog

Vorige week werd er in het attractiepark ook al een granaat gevonden. Het explosief werd toen gevonden tijdens werkzaamheden bij Doornroosje, in het Sprookjesbos. Na de vondst werd het gebied tijdelijk afgezet en heeft de EOD de granaat buiten het park tot ontploffing gebracht.

De vondsten vallen volgens de woordvoerder te verklaren. "In de regio is tijdens de Tweede Wereldoorlog veel gebeurd, dus er worden in het gebied vaker dingen uit de oorlog gevonden", legt hij uit. "Maar dat er in zo'n korte tijd in het park twee explosieven zijn gevonden, is wel opvallend."

Er worden vooralsnog geen extra maatregelen genomen. "Er is weinig aan te doen en dit soort vondsten worden in het park eigenlijk alleen gedaan als er diep in de grond wordt gegraven, zoals bijvoorbeeld bij werkzaamheden", aldus de woordvoerder.