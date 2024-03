Pieterse en Meijering kleuren Italiaanse klassieker, maar Balsamo sprint naar zege

Het multitalent, dat meedoet om de prijzen in het veldrijden en in het mountainbiken, beproeft steeds vaker haar geluk op de weg.

Vorig jaar kwam Pieterse even kijken in de Strade Bianche en werd prompt vijfde. Dit seizoen zijn haar ambities groter: zo kleurde ze de koers al in Omloop Het Nieuwsblad, Strade Bianche en vorige week in de Ronde van Drenthe.

Na haar demarrage op de Casale pakte ze snel een voorsprong van een seconde of vijftien. Reden voor Niamh Fisher-Black, adjudante van Kopecky bij SD Worx, om het gat te dichten.

Pieterse en Fisher-Black reden hard door, maar zagen even later toch het onmogelijke van de aanval in en hielden de benen stil.