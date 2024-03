FC Utrecht houdt de punten in eigen huis in subtopper tegen NEC

De subtopper tussen FC Utrecht en NEC, twee ploegen die azen op een plek in de play-offs om Europees voetbal, is in de Galgenwaard geëindigd in 1-0.

NEC had de thuiswedstrijd in september met 3-0 gewonnen, maar de doelpuntenmakers van toen ontbraken in de Domstad: de verkochte Magnus Mattsson, de geblesseerde Dirk Proper en de van een ontstoken hartspier herstellende Bas Dost.

Zweefduik

Dat er het nodige op het spel stond, was in de tamme eerste helft niet te merken. De eerste opwinding liet maar liefst een half uur op zich wachten en kwam voor rekening van de gasten. Calvin Verdonk dwong met een vrije trap net buiten het strafschopgebied doelman Vasilios Barkas tot een zweefduik.