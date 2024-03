Chelsea met heel veel moeite via Leicester naar halve finales FA Cup

Na rust draaide de wedstrijd volledig. Axel Disasi wilde van ruim dertig meter terugspelen op doelman Robert Sanchez, maar de bal vloog zo het doel binnen. Even later krulde Stephy Mavididi de 2-2 binnen.

Met nog twintig minuten te gaan leek de bal opnieuw op de stip te gaan na een overtreding van Callum Doyle op de doorgebroken Jackson. Na ingrijpen van de VAR werd de penalty ingeruild voor een vrije trap, omdat de tik buiten de zestien was. De gele kaart voor Doyle werd echter ook ingewisseld voor een rode prent.

Weer flater Sterling

De vrije trap werd door Sterling veel te hoog en naast geschoten, tot onvrede van het publiek. Dat even later niet Sterling, maar Mychajlo Moedryk naar de kant werd gehaald, leidde tot boegeroep. Even later ging Sterling alsnog naar de kant.

In de tweede minuut van de blessuretijd was het invaller Carney Chukwuemeka die voorkwam dat er moest worden verlengd. Invaller Noni Madueke zorgde met een prachtig afstandsschot zelfs nog voor 4-2.