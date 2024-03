Op 'survivalinstinct' strandt Van 't Wout op WK in halve finales 1.000

Jens van 't Wout is er niet in geslaagd de finale te bereiken van de 1.000 meter op de WK shorttrack in Rotterdam.

De 22-jarige Nederlander viel in de halve finales, nadat hij in de kwartfinales al ternauwernood een val had afgewend. Op een knie gleed hij even door om vervolgens op te staan en alsnog tweede te worden in de heat.

Spectaculair was het zeker, maar een nieuwe kans op een WK-medaille kreeg hij er niet door. In de finale van de 1.000 meter, die later wordt verreden, staat geen Nederlander, want Itzhak de Laat kwam niet door de kwartfinales heen.