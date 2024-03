Italiaanse universiteit blijkt nep: geneeskundediploma's zijn niets waard

Salvatore Messina is geen onbekende voor de Italiaanse justitie. In 2004 werd hij al eens opgepakt nadat hij miljoenen aan Europees geld had verduisterd. De regio Sicilië had dat geld toegekend in ruil voor cursussen die Messina nooit gaf. Hij werd in eerste aanleg veroordeeld tot acht jaar cel. Die straf werd later kwijtgescholden, omdat de zaak verjaard was.

Ondanks zijn verleden stelde Messina, inmiddels 70, zich volgens getuigen ook dit keer schaamteloos op. Hij richtte zich op teleurgestelde studenten die door andere universiteiten waren afgewezen. Met de orde van advocaten in Palermo sprak hij af dat hun kinderen bij hem korting zouden krijgen op het collegegeld. Ook betaalde hij studenten en docenten om onder vrienden en familie nieuwe studenten te ronselen voor zijn nepuniversiteit.

Website uit de lucht

Slachtoffers in de zaak hebben uit schaamte tot nu toe alleen anoniem getuigd in Italiaanse media. "Tijdens een onlinebijeenkomst van drie uur stelde de rector ons gerust dat de zaak zou worden opgelost", vertelt de moeder van een student aan La Repubblica.

Daar ziet het echter niet naar uit: de website van de nepuniversiteit is inmiddels uit de lucht. Studenten komen terecht op een pagina die hun aanraadt om met vragen te mailen naar Messina's secretariaat.

Niet de enige nepuniversiteit

Mogelijk zijn nog veel meer studenten slachtoffer van deze vorm van fraude. Naar aanleiding van dit nieuws liet het Italiaanse ministerie van Universiteiten een onderzoek uitvoeren, waaruit blijkt dat nog zeker zes andere onderwijsinstellingen zonder vergunning universitaire opleidingen aanbieden. Hoeveel studenten daar staan ingeschreven, is niet duidelijk.

Verantwoordelijk minister Anna Maria Bernini zei in het Italiaanse parlement dat ze niet de bevoegdheid heeft om deze organisaties op te doeken. Wel heeft ze het Openbaar Ministerie geïnformeerd, in de hoop dat er ook naar deze nep-universiteiten een onderzoek wordt geopend.