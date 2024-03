Bouterse al ruim twee maanden voortvluchtig: 'Weer zo'n flater van Suriname'

Nina Jurna, correspondent Latijns-Amerika:

"Sinds Bouterse en zijn lijfwacht Iwan Dijksteel voortvluchtig zijn, is van intensieve opsporing in Suriname nauwelijks iets te merken. Het Openbaar Ministerie deelt weinig informatie en president Santokhi wil weinig kwijt over Bouterses vlucht. Hij verwijst naar de procureur-generaal, die verantwoordelijk is voor aanhouding en detentie van veroordeelden.

Doordat de vlucht van Bouterse nauwelijks tot commotie leidt, wordt de indruk gewekt dat het Santokhi misschien wel goed uitkomt dat zijn grote rivaal momenteel buiten beeld is. Volgend jaar zijn er verkiezingen en Santokhi ligt behoorlijk onder vuur.

Hugo Essed, advocaat van de nabestaanden, ziet dat er een deuk is ontstaan in het vertrouwen in de Surinaamse veiligheidsdiensten. Hij noemt de vlucht "schandalig en onaanvaardbaar". Advocaten van Bouterse proberen bij het Hof van Justitie te bereiken dat het vonnis wordt opgeschort. Zij beroepen zich op de Amnestiewet, die jaren geleden buiten werking werd gesteld door het Constitutioneel Hof. Komende week is de uitspraak."