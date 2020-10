Prominent oppositielid Venezuela ontvlucht land

Een van de meest prominente oppositieleden van Venezuela is het land ontvlucht. Het gaat om Leopoldo López, die vorig jaar zijn toevlucht zocht in de Spaanse ambassade in Caracas en sindsdien daar woonde. In het verleden was hij bestuurder in de hoofdstad.

Volgens AFP is López op weg naar Colombia en wil hij vanuit dat land naar Spanje gaan. "Ik kan bevestigen dat hij de ambassade op eigen initiatief heeft verlaten en dat hij Venezuela in het geheim heeft verlaten", zegt zijn vader tegen het Franse persbureau. Het gezin van López zit al enige tijd in Spanje.

López werd in 2014 opgepakt en vastgezet vanwege het leiden van een protestbeweging tegen president Maduro. Hij werd in 2017 uit de gevangenis vrijgelaten en onder huisarrest geplaatst. Twee jaar later verscheen hij weer op straat tijdens de massale protesten van de Venezolaanse oppositie tegen president Maduro, geleid door Juan Guaidó. Maar daarna zocht hij onderdak bij de Spanjaarden, waar hij uiteindelijk tot deze week bleef zitten.

Tientallen mensen vertrokken

De afgelopen jaren zijn tientallen antiregeringspolitici uit Venezuela gevlucht om vervolging of een gevangenisstraf te vermijden. Na de verkiezingen in 2018 werd meer dan een jaar gedemonstreerd tegen het bewind van Maduro.

Maar de protesten leidden uiteindelijk tot het uiteenvallen van de oppositie. Nicolas Maduro is nog altijd president van Venezuela, ook al wordt hij door veel westerse landen niet meer erkend. De parlementsverkiezingen in december worden door de oppositie geboycot.