Steve Harley van Cockney Rebel (Make Me Smile) overleden

De Britse zanger Steve Harley is overleden. Hij was zanger en medeoprichter van de Britse band Cockney Rebel. Harley was 73 en overleed aan kanker.

Het nummer Make Me Smile (Come Up And See Me) was de grootste hit van de band, het nummer stond in 1975 op 1 in de hitlijsten. Ook Judy Teen werd een bescheiden succes.

Harley, die eigenlijk Stephen Nice heette, was nog aan het toeren, maar zegde begin dit jaar al zijn concerten af vanwege zijn behandeling. Volgens zijn dochter Greta is hij rustig thuis overleden. "We weten dat mensen over de hele wereld hem vreselijk zullen missen", zegt ze tegen de BBC.

De glamrockband Cockney Rebel werd begin jaren 70 opgericht in Londen. De overige bandleden waren John Crocker, drummer Stuart Elliot, bassist Paul Jeffreys en gitarist Nick Jones. De band maakte vijf albums, in een over de jaren geregeld wisselende samenstelling.

Sebastian

Ook het nummer Sebastian uit 1973 werd een succes. Aanvankelijk speelde Harley het in de tijd dat hij nog op straat speelde in Londense metrostations. "Mijn gitaarkoffer was altijd leeg", zei hij over die tijd. "Ze wilden traditionele folkmuziek horen."

Toen hij 22 was regelde producer Neil Harrison een studio en nam Harley Sebastian op met een koor en orkest. "Eerst stond ik alleen met een akoestische gitaar in een metrostation en ineens stond ik met een orkest en een koor in een studio. Ze maakten het zo mooi. Dit had een krachtig effect op mij", zegt hij in een documentaire over het nummer.

De documentaire Steve Harley - Sebastian Busking uit 2008: