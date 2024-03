Roda JC terug op promotieplek eerste divisie na zege in Maastricht

Roda JC heeft de tweede plek in de eerste divisie heroverd. De ploeg uit Kerkrade won de Limburgse derby tegen MVV met 3-0.

Roda begon prima op bezoek in Maastricht en kwam via een vrije trap van Arjan van der Heide al snel op 0-1. In het vervolg van de eerste helft waren er kansen over en weer. Zo hadden Dailon Livramento en Bryan Smeets voor MVV kunnen scoren en waren Enrique Peña Zauner en Nils Röseler voor Roda dicht bij succes.

Roda JC kwam na rust ijzersterk uit de kleedkamer en met bekeken schoten voerden Václav Sejk en Van der Heide de score verder op.

Opstootje

De wedstrijd werd net niet voltooid zonder opstootje en bijbehorende staking. Roda-speler Rodney Kongolo werd tien minuten voor tijd op de eigen achterlijn omvergeduwd. Er volgden wat lichte schermutselingen. Toen Roda-doelman Calvin Raatsie besloot te controleren hoe het met Kongolo ging, goot een MVV-fan een volle beker bier over hem leeg.

Raatsie reageerde woedend en het vuurtje laaide op, terwijl ook andere MVV-fans besloten om bekertjes te gooien. Een nat pak dus voor Raatsie, waarna scheidsrechter Pol van Boekel de wedstrijd voor een paar minuten stillegde.