Hekkensluiter Volendam verder in de problemen na thuisnederlaag tegen AZ

En zo wist het Volendamse publiek dat hun ploeg ook na dit duel op één competitiewedstrijd zonder tegentreffer zou blijven staan. Sterker, de achtste thuisnederlaag op rij - een aanscherping van het negatieve clubrecord in het betaald voetbal - was in aantocht toen een uithaal van Yukinari Sugawara via Brian Plat in de korte hoek verdween: 0-2.

Plichtmatig

Het plichtmatig spelende Volendam stelde daar zo goed als niets tegenover, maar kreeg na rust plots toch de geest. Vivaldo was met een omhaal dicht bij de aansluitingstreffer en even later schoot de 19-jarige Portugees naast. Josh Flint kwam na een corner net niet uit met zijn stappen om een kans te verzilveren.