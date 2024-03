Skiester Gut-Behrami wint wereldbekerklassement en krijgt twee kristallen bollen

Geen perfecte score Odermatt

Bij de mannen was Marco Odermatt al zeker van de winst van de algemene wereldbeker. De Zwitser slaagde er zaterdag niet in om alle tien reuzenslaloms van dit seizoen op zijn naam te schrijven. In Saalbach miste hij de perfecte score door een mislukte tweede manche.

Odermatt kan niettemin terugkijken op een bijzonder succesvolle winter, waarin hij naast zijn negen opeenvolgende zeges op de reuzenslalom ook nog twee afdalingen en twee keer een super-G won. Hij veroverde voor de derde keer in zijn carrière de algemene wereldbeker.