Gedumpte leeuw Remy van Utrechts weiland, via Anna Paulowna naar Zuid-Afrika

De leeuw Remy, die vijf jaar geleden als welpje werd achtergelaten in een weiland bij Utrecht, verhuist vandaag naar een reservaat in Zuid-Afrika. Inmiddels is hij opgegroeid en klaar voor een nieuw thuis. "Hij krijgt daar de ruimte en de rust waar hij aan toe is."

Remy werd in 2018 wereldnieuws toen hij als jong leeuwtje werd gevonden in een kooi in een weiland in Tienhoven. Het dier, dat toen zo'n vijf maanden oud was, kwam vermoedelijk uit een circus en zou daarna zijn overgenomen door een particulier. Het leeuwtje werd vermoedelijk gedumpt om problemen met de politie te voorkomen. Hij werd ondergebracht bij Stichting Leeuw in Anna Paulowna, waar hij sindsdien verbleef.

Samen op reis

Het was altijd al het idee dat Remy zou verhuizen naar een grotere opvang in Zuid-Afrika, maar voordat dat kon gebeuren moest hij eerst opgroeien. "Het is wel gek dat hij hier straks niet meer is, maar je gunt elk dier dat we hier hebben zo'n mooie toekomst", vertelt dierenverzorger Shoshanna Pijnenburg van Stichting Leeuw aan de regionale omroep NH.

Remy reist niet alleen. Sinds enkele jaren leeft hij samen met leeuwin Luna en volgens Stichting Leeuw zijn de twee inmiddels zo hecht dat is besloten om ze niet van elkaar te scheiden. "Ze vullen elkaar goed aan", zegt Pijnenburg.

Ruimte en rust

De leeuwen zijn de afgelopen tijd vertrouwd gemaakt met de transportkisten, zodat ze daaraan konden wennen. Vannacht zijn ze naar Schiphol gebracht. Pijnenburg gaat ook mee naar Zuid-Afrika om ze te begeleiden. "Het wordt voor mij ook de allereerste keer die kant op. Dus dat gaat wel heel bijzonder zijn."

Naar verwachting zullen de twee leeuwen morgen aankomen bij het reservaat in Zuid-Afrika. Daar krijgen ze samen een groot verblijf van zo'n 1,5 hectare, waar ze de rest van hun leven zullen doorbrengen. "Hij krijgt daar de ruimte en de rust waar hij aan toe is. Hij krijgt het daar nog beter dan hier", aldus Pijnenburg.