De berk staat vroeg in bloei en dat betekent snotteren

De uitzonderlijk hoge temperaturen van februari en maart zijn voor veel mensen aangenaam, maar hooikoortspatiënten hebben pech: het betekent ook jeukende ogen, snotteren en heel veel niezen. Want door die hoge temperaturen staan de katjes van de berk extra vroeg in bloei, waardoor volgende week een hoge pollenconcentratie wordt verwacht.

Volgens Nature Today staat de berk sinds vorige week volop in bloei, vooral in het zuiden en oosten van het land. En dat is veel vroeger dan normaal, want de laatste keer dat de berk zo vroeg bloeide was in 1990. Op dit moment zijn volgens metingen van het Europese voorspelmodel Silam nog geen pollen aangetroffen, maar de verwachting is dat dit volgende week anders zal zijn.

Hoge temperaturen

De oorzaak van de snelle start van het berkenpollenseizoen komt onder meer door de warme februarimaand. Volgens de Wageningen Universiteit was februari een recordmaand met 8,2 graden. Ook maart is hard op weg om de warmste ooit te worden, met mogelijk gemiddeld 9 graden, aldus Nature Today.

Niet alleen de berk staat al vroeg in bloei, de hele natuur is in de war door de warmte. Zo stond de gele kornoelje halverwege februari vol met zijn bloemen, terwijl dat vijftig jaar geleden pas medio maart was en zijn de gewone sneeuwklok en de krokus al jaren gemiddeld twee weken eerder gespot.

Snotteren

Silam verwacht dat mensen die gevoelig zijn voor de berk vanaf komende dinsdag kunnen gaan snotteren. De pollenconcentratie kan oplopen tot honderden pollen per kubieke meter lucht. Dat is volgens Silam zeer hoog voor deze tijd van het jaar.

Omdat het weinig regent de komende dagen, wordt verwacht dat de pollen ook een tijdje in de lucht blijven hangen.