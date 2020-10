FC Utrecht bezorgt FC Twente eerste nederlaag

FC Twente heeft op bezoek bij FC Utrecht zijn eerste nederlaag van het seizoen geleden. De Domstedelingen wonnen in eigen huis met 2-1 en bleven daarmee ongeslagen.

Naarmate de eerste helft vorderde, werd de thuisclub sterker en kort voor rust schoot Bart Ramselaar via de lat raak. Ook na rust werd snel gescoord en weer na een uitbraak over rechts. Nu kwam de voorzet van Ramselaar en scoorde Sander van de Streek.

Twente had daarna weliswaar meer balbezit, maar kreeg pas vlak voor tijd twee kansen via Queensy Menig. Utrecht counterde sterk en Ramselaar scoorde nog een keer. Die treffer werd na een uitgebreide check door de VAR echter afgekeurd. Het was nipt buitenspel.