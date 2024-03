Feyenoorder Beelen vindt zichzelf geen monster: 'Wat vroeg om over Oranje te praten'

"In het begin heb ik veel op de bank gezeten. Die kans is aanwezig als je de overstap maakt van Zwolle naar Feyenoord, maar het is nooit leuk. Ik heb in die periode wel veel geleerd op de trainingen en daar heb ik nu profijt van. Het verschil in kwaliteit is groot tussen Zwolle en Feyenoord."

"En dan moet je soms wat geluk hebben. Dat heb ik met de blessure van Gernot. Dat heeft voor mij goed uitgepakt", vervolgt Beelen. "Op zo'n moment moet je je kans pakken. Dat heb ik gedaan. Sindsdien sta ik er een stuk positiever in."

Hopen dat Slot blijft

Beelen vertelt dat trainer Arne Slot en de rest van de staf de laatste maanden druk met hem zijn geweest. "Dat is een goed teken, dat mensen in je willen investeren. Daar ben ik heel erg mee geholpen."