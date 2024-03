Lavreysen en Hoogland snel klaar op sprint in Nations Cup

Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland hebben op de slotdag van de Nations Cup in Hongkong geen potten kunnen breken op de sprint. Beiden waren al voor de kwartfinales klaar.

Lavreysen had eerder in de week een voedselvergiftiging opgelopen en miste daardoor al de teamsprint en de keirin. Hij deed wel mee aan de kwalificatie van de sprint. De olympisch kampioen en vijfvoudig wereldkampioen op de sprint noteerde de vierde tijd en plaatste zich zo rechtstreeks voor de achtste finales, maar ging daarin niet meer van start.

Hoogland, die vrijdag met Daan Kool en Roy van den Berg al in de kwalificatie van de teamsprint werd uitgeschakeld, kwam in de voorronde niet verder dan de negende tijd en verloor daarna in de eerste ronde direct van Zhou Yu uit China.