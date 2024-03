Aantal rechtszaken over een stroomaansluiting verdubbelt

Branchevereniging Netbeheer Nederland bevestigt de trend. Niet alleen via rechtszaken: ook wethouders of belangenverenigingen als VNO-NCW kloppen steeds vaker direct aan om te kijken of er toch nog, voor deze ene keer, niet iets te regelen valt.

In uitzonderlijke gevallen biedt zogeheten 'netcongestiemanagement' een oplossing: dan kan een fabriek bijvoorbeeld de machines 's nachts laten draaien zodat er overdag stroom vrijkomt voor een nieuw schoolgebouw.

Daar heeft Gert-Jan ter Hoor uit Borne zijn hoop nu ook op gevestigd. Zijn bouwbedrijf wil in het Drentse dorp de nieuwe, volledig gasloze vestiging van de Jan Ligthartschool realiseren. "We hebben de aanvraag voor een aansluiting al ingediend voordat we met het ontwerp begonnen." Maar als een creatieve oplossing uitblijft, moet de school achteraan aansluiten bij de andere bedrijven en instellingen die wachten op een aansluiting. "Volgens het laatste bericht moeten we rekenen op een tot drie jaar", zegt Ter Hoor.

Prioriteren

Tenzij een verandering in de regelgeving uitkomst biedt. Nu verwerken netbeheerders stroomaansluitingen volgens het molenaarsprincipe: wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Die aanpak werkte prima zolang er voldoende ruimte was op het stroomnet. Maar al bij de formatiegesprekken van 2021 riepen netbeheerders de politiek op met regels te komen om projecten voorrang te verlenen op basis van hun maatschappelijke waarde.

Ruim drie jaar later lijken zij te worden gehoord. Toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) werkt aan 'een prioriteringskader' dat in april het licht moet zien. Dat blijkt een heikele kwestie. De keuze tussen een hotel en een ziekenhuis lijkt immers nog makkelijk gemaakt, maar kiezen tussen een school of huisartsenpost wordt al lastiger.