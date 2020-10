Manchester United en Chelsea scoren niet in teleurstellende topper

In teleurstellende topper in de Premier League hebben Chelsea en Manchester United niet weten te scoren. In een zeiknat Manchester bleef Donny van de Beek de hele wedstrijd op de bank. Hakim Ziyech viel tien minuten voor tijd in.

Op Old Trafford moest een half uur worden gewacht voordat het eerste schot op doel genoteerd kon worden. Chelsea-middenvelder Reece James schoot na een vrije trap in de handen van United-doelman David de Gea. Het bleek een opmaat voor enkele kansen op rij voor Marcus Rashford namens de thuisploeg en Christian Pulisic voor Chelsea.

Cavani

Na rust was het spelbeeld niet veel beter. Na een uur maakte Edinson Cavani zijn debuut voor United en amper tien seconden later tikte de 33-jarige Uruguayaan bijna de 1-0 binnen.

In blessuretijd pakte United bijna toch nog de zege toen Rashford de bal de verre hoek wilde krullen. Maar dankzij een geweldige redding van uitblinker Edouard Mendy wist United ook zijn derde thuiswedstrijd van dit seizoen niet te winnen.