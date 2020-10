Liverpool naast koploper Everton, teleurstellende topper tussen United en Chelsea

Liverpool is in de Premier League op gelijke hoogte met koploper en rivaal Everton gekomen. De Reds klopten nummer 19 Sheffield United moeizaam met 2-1. De topper tussen Manchester United en Chelsea eindigde in een teleurstellende 0-0.

Liverpool schoot uit de startblokken, maar het was Sheffield United dat op voorsprong kwam. Na een overtreding van Fabinho benutte Sander Berge een door de VAR gegeven strafschop.

Liverpool leek het daarna even kwijt te zijn waardoor de bezoekers kansen kregen om de score te verdubbelen. Roberto Firmino hielp zijn ploeg vlak voor rust over een dood punt heen door een rebound gemakkelijk binnen te schieten.

Na een uur spelen dacht Mohamed Salah op knappe wijze op voorsprong te schieten, maar de aanvaller stond nipt buitenspel. Een minuut later werd het alsnog 2-1 toen Diogo Jota raak kopte uit een voorzet van Sadio Mané.

Sheffield probeerde het daarna nog wel, maar de 2-2 bleef uit.