Alcaraz klopt Sinner en treft opnieuw Medvedev in finale Indian Wells

De finale van het mastertoernooi in Indian Wells gaat net als vorig jaar tussen de Spanjaard Carlos Alcaraz en de Rus Daniil Medvedev. Titelverdediger Alcaraz won met 1-6, 6-3, 6-2 van Jannik Sinner en Medvedev versloeg Tommy Paul met 1-6, 7-6 (3), 6-2.

Voor Australian Open-winnaar Sinner was het na zestien overwinningen de eerste nederlaag van 2024, waarin hij naast het eerste grandslamtoernooi van het jaar ook de titel in Rotterdam veroverde. In totaal was hij zelfs negentien duels op rij ongeslagen gebleven.

De als de derde geplaatste Italiaan startte nog uitstekend en was in de eerste set, die drie uur werd onderbroken vanwege de regen, oppermachtig. Alcaraz, als tweede ingeschaald, paste daarna zijn tactiek iets aan, kwam vaker naar het net en sleepte na een vroege break de set binnen.