Bijzondere familiedag bij WK shorttrack: 'Prachtig dat mijn nichtjes hier rijden'

Vanuit geslagen positie toch nog zilver: Xandra Velzeboer komt niet uitgebreid juichend, maar wel met een grote lach op haar gezicht over de finish van de 500 meter bij de WK shorttrack in Rotterdam.

Geen derde wereldtitel op rij, maar de zilveren medaille is na een prachtige inhaalactie in de laatste ronde er een met een gouden randje. "Het is natuurlijk jammer dat ik niet weer wereldkampioen ben geworden, maar ik sta wel voor de derde keer op rij op het podium. Ik kan mezelf niet echt iets verwijten, heb geen grote fouten gemaakt."

En dat ziet ook tante Monique Velzeboer, die vlak na de finish op de eerste rang glimt van trots. Voor de drievoudig olympisch kampioene van de Spelen van 1988 is een speciale plek ingeruimd in Ahoy op een kleine houten stellage. Enkele meters na de finishstreep kan ze alles van dichtbij volgen, met haar camera in de hand, vanuit haar rolstoel.