EU-deal met Egypte verwacht ter waarde van ruim 7 miljard, wat lost het op?

Julia Verheul, politiek adviseur bij hulporganisatie Save the Children, was onlangs in Egypte voor onderzoek naar de situatie van vluchtelingen in het land. Zij vreest bij de aanstaande Egyptedeal voor dezelfde fouten. "We zitten op een glijdende schaal. Kinderen op de vlucht worden zonder proces gedetineerd en uitgezet. We vragen ons af wat voor de EU de bodem is."

Volgens deskundige Wolff is het daarnaast de vraag of de migratiedeals de komst van vluchtelingen naar Europa überhaupt terugdringen. "Wanneer er vanwege nieuwe afspraken ineens strenger gecontroleerd wordt op een bepaalde route, dan zien we vaak dat mensen een langere en gevaarlijkere weg kiezen."

Verkiezingen in aantocht

Ook bij de Europese verkiezingen, begin juni, lijkt migratie weer een voornaam thema te worden. Uit onderzoek van denktank ECFR blijkt dat migratie een van de belangrijkste onderwerpen is voor kiezers.

Volgens Wolff zijn de migratiedeals daar niet los van te zien. "De EU gebruikt die om zichzelf op dit thema op de kaart te zetten. Ze willen laten zien aan de Europese bevolking dat ze migratie serieus nemen."

Ook politieke partijen zetten flink in op het onderwerp. Zo pleit de grootste Europese politieke partij, de christendemocratische EVP, in het verkiezingsprogramma voor uitbreiding van de Europese grenswacht en het opvangen van migranten buiten de EU. Dat laatste voorstel heeft veel weg van een controversieel plan van de Britse regering waarin migranten naar Rwanda worden gedeporteerd.

Ondanks alle bezwaren lijkt de politieke wil voor dit soort afspraken nog te bestaan. VVD-Europarlementariër Malik Azmani noemt de migratiedeals noodzakelijk. "Het is een vraagstuk van de lange adem, maar met deze acties pakken we weer de controle over wie Europa binnenkomt."