Wekdienst 17/3: Laatste dag Russische verkiezingen • WK shorttrack in Ahoy

Op het schiereiland Reykjanes in IJsland is opnieuw een vulkaan uitgebarsten. Het is de vierde keer sinds december dat de vulkaan in het zuidwesten van IJsland is uitgebarsten. Volgens de meteorologische dienst komt er lava uit een scheur van zo'n 3 kilometer lang.

Honderden mensen die in de toeristische spa Blue Lagoon zaten, moesten geëvacueerd worden. De vorige uitbarsting was in februari, toen zaten er 20.000 mensen in de kou doordat verwarmingsbuizen waren geknapt door lava.

Vliegtuigen in het Midden-Oosten hebben steeds vaker last van spoofing. Valse gps-signalen die veelal worden verstuurd door militairen en rebellen om drones en militaire toestellen te dwarsbomen. Dat heeft ook effect op het commerciële luchtverkeer.