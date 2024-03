Droneaanvallen op diverse plekken Rusland, ook luchthaven Moskou getroffen

Volgens een regionale autoriteit in het grensgebied Belgorod kwam een 16-jarig meisje om het leven door brand toen haar huis werd getroffen. Verder zijn in de regio elektriciteitskabels en gasleidingen geraakt.

Het Russische ministerie van Defensie zegt dat Russische troepen twaalf raketten hebben kunnen onderscheppen, die vanuit Oekraïne in de richting van Belgorod waren gelanceerd.

Gisteren vielen er twee doden bij een raketaanval in Belgorod, drie mensen raakten gewond. Een dag eerder raakten vijf mensen gewond door een droneaanval.

In een door Rusland gecontroleerd deel van Oekraïne, rond Zaporizja in het zuidoosten van het land, werd een stembureau aangevallen door drones. Door de aanval is het gebouw in brand gevlogen, meldt een lokale Russische bestuurder. Rusland beschuldigt Oekraïne ervan met de aanvallen de presidentsverkiezingen in het land te willen verstoren. Vandaag is de laatste dag van die verkiezingen, die vrijdag begonnen en allerminst vrij zijn.

Odesa

Op de Oekraïense havenstad Odesa werden vannacht volgens Oekraïne zestien drones en zeven raketten afgevuurd, waarbij gebouwen zijn beschadigd. Van de drones zouden er veertien zijn vernietigd. De brand die daarbij ontstond, kon snel worden geblust.

Het is onduidelijk of de schade aan de gebouwen is veroorzaakt door de drones of door het vallende puin. Er zijn geen gewonden gevallen.

De oorlog in Oekraïne wordt inmiddels gedomineerd door drones. Aan de hand van beelden en data van aanvallen, experts, en gesprekken met soldaten analyseerde Nieuwsuur de drone-oorlog tussen Oekraïne en Rusland: