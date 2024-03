Brand in Russische olieraffinaderij na Oekraïense droneaanval

Op een olieraffinaderij in de Russische regio Krasnodar is vannacht brand uitgebroken na een droneaanval van Oekraïne, melden lokale autoriteiten. Op Telegram schrijven ze dat de drones zijn neergehaald maar dat er brak ontstond nadat een van de drones naar beneden is gekomen.

De brand is geblust en er zouden geen slachtoffers zijn gevallen als gevolg van de brand zelf. Wel zou een persoon zijn overleden aan een hartaanval. Meer details zijn niet bekendgemaakt.

Het hoofd van het administratieve district Slavjansk, dat onder Krasnodar valt, zei op Telegram dat werknemers van de raffinaderij zijn geëvacueerd en dat er door het incident geen gevaar was voor nabijgelegen bevolkte gebieden.

Gisteren werd er ook al melding gemaakt van twee andere Oekraïense droneaanvallen op Russische olieraffinaderijen in de regio Samara, ten oosten van Moskou. Daarbij vielen geen gewonden. Wel brak in een fabriek brand uit.

Moskou

Naast de droneaanval vannacht zouden ook meerdere Oekraïense drones zijn neergehaald rond Moskou. Dat zegt de burgemeester van de hoofdstad. Er zijn geen slachtoffers of schade gemeld.

Rusland beschuldigt Oekraïne ervan met de aanvallen de presidentiële verkiezingen in het land te willen verstoren.