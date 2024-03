Man schiet drie familieleden dood in VS

In het plaatsje Falls Township vlak bij de Amerikaanse stad Philadelphia zijn drie mensen doodgeschoten. De 26-jarige verdachte verschanste zich na de schietpartij in een woning in een nabijgelegen stad. Na een urenlange omsingeling gaf hij zich over.

Volgens de politie zijn de slachtoffers zijn stiefmoeder, tienerzusje en de moeder van zijn twee kinderen. Het motief van de schutter is onduidelijk. Volgens Amerikaanse media was de verdachte in het verleden in aanraking was gekomen met de politie. Mogelijk was de man dakloos.

De verdachte schoot gisterochtend plaatselijke tijd eerst zijn stiefmoeder en zusje bij een huis dood en vluchtte in een gestolen wagen. Hij reed naar een andere plek en doodde daar de moeder van zijn kinderen.

Mensen in de buurt van waar er geschoten is, werden geëvacueerd. Een parade ter ere van St. Patrick's Day, de nationale feestdag van Ierland die ook in de VS wordt gevierd, werd vanwege de schietpartijen afgeblazen.