Grote brand verwoest bedrijfsloods in Kats

In een loods in Kats, Zeeland, heeft gisteravond een grote brand gewoed. De vlammen sloegen uit het dak en er kwam veel rook vrij. Volgens de brandweer was het gebouw niet meer te redden.

Volgens de Provinciale Zeeuwse Courant was de loods aan de Colijnsplaatse Groeneweg van een bedrijf dat zagers kweekt. Dat is een soort worm die vaak gebruikt wordt als aas. De brandweer laat het gebouw gecontroleerd uitbranden. Hoe de brand is ontstaan is nog onbekend.

Bij de brand kwam veel rook vrij. De naastgelegen N256 en de Zeelandbrug werd enkele uren afgesloten. De weg is inmiddels weer toegankelijk voor verkeer.