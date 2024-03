Alweer vulkaanuitbarsting in IJsland

Een vulkaan op het schiereiland Reykjanes, in het zuidwesten van IJsland, is voor de vierde keer sinds december uitgebarsten. De meteorologische dienst maakte gisteravond bekend dat de krater opnieuw lava uitbraakte uit een scheur van ongeveer 3 kilometer lang. Op beelden van de uitbarsting is stromende lava te zien.

Honderden mensen moesten geëvacueerd worden uit een van de populairste toeristische attracties van IJsland, de thermale spa Blue Lagoon. Ook afgelopen februari werd het resort ontruimd vanwege een uitbarsting.

Het vliegverkeer heeft voor zover bekend geen last van de vulkaanuitbarsting. De plaats van de uitbarsting ligt een paar kilometer ten noordoosten van het dorpje Grindavik dat afgelopen november al werd ontruimd na een serie aardbevingen. Sinds die ontruiming vonden er drie vulkaanuitbarstingen plaats in de regio: in december, januari en februari.

De meteorologische dienst waarschuwde al enkele weken voor nieuwe uitbarstingen. Na de vorige uitbraak in februari zaten 20-duizend mensen een tijdlang in de kou, doordat verwarmingsbuizen waren geknapt door de lava. Bij eerdere uitbarstingen werden ook huizen verwoest.