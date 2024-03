Hans Hogendoorn afgezwaaid als stem van NOS Met het Oog op Morgen

Hans Hogendoorn was gisteravond voor het laatst te horen als stem van NOS Met het Oog op Morgen. Hij stopt na 48 jaar en draagt het stokje over aan opvolger Hanneke de Jonge. De twee ontmoetten elkaar voor het eerst in de studio.

De 76-jarige Hogendoorn vertelde in de uitzending dat hij met een neutraal gevoel zijn laatste uitzending ervaart. "Met wat voor gevoel ik afscheid neem? Niet leeg, maar neutraal. Het was fijn om weer eens voor de microfoon te zitten", zei Hogendoorn.

Publiekswedstrijd

Begin dit jaar werd via een publiekswedstrijd een nieuwe stem gezocht. Er kwamen bijna 7200 inzendingen. Hogendoorn zegt dat hij verrast is door het hoge aantal inzendingen. "Met grote verbazing keken we naar de cijfers die alleen maar opliepen de eerste week."

Uiteindelijk koos de jury Hanneke de Jonge als de nieuwe stem van het radioprogramma. Zij is vanaf vanavond dagelijks te horen.

Onlosmakelijk verbonden

Hogendoorn was vanaf de eerste uitzending van Met het Oog op Morgen te horen waardoor hij onlosmakelijk verbonden is aan het radioprogramma.

Volgens hem bouw je als luisteraar een band met het stemgeluid op de radio. "Dat is iets heel intiems. Dat kun je niet uitleggen aan iemand anders. Maar je wilt het wel heel vaak horen. En volgende week zet je dat ding weer aan en in dit geval zetten mensen 'm elke avond aan."

Aan het eind van de uitzending had hij een boodschap die hij de luisteraars wilde meegeven: "Blijf luisteren naar de radio en zet de tv uit."