Erdogan wil 'psychische hulp' voor Macron, ook kritiek uit andere moslimlanden

Tussen Frankrijk en Turkije is een diplomatieke rel ontstaan. De Turkse president Erdogan stelde in een tv-toespraak vandaag de geestelijke gezondheid van zijn Franse ambtgenoot Macron ter discussie. Frankrijk reageerde door zijn ambassadeur uit Ankara terug te roepen.

Erdogan uitte felle kritiek op Macrons houding tegenover moslims. In de nasleep van de terreuraanslag op een Franse leraar vorige week heeft de regering in Parijs maatregelen genomen tegen islamitische scholen en verenigingen.

"Wat is Macrons probleem met de islam en moslims?", vroeg de Turkse president zich hardop af. "Hij heeft psychische hulp nodig." Erdogan stelt dat de Franse overheid bezig is met een heksenjacht tegen moslims.

Macron zei eerder deze maand dat de islam een religie is die wereldwijd in een crisis verkeert. De president is van plan een wetvoorstel in te dienen om de scheiding tussen kerk en staat in Frankrijk verder te verstevigen. Ook belooft hij moslimextremisme harder aan te pakken.

'Liggen al jaren overhoop'

De Franse regering noemt de woorden van Erdogan onacceptabel. Correspondent Frank Renout legt uit dat de ruzie allesbehalve uitzonderlijk is.

"President Macron en zijn Turkse collega liggen eigenlijk al jaren overhoop met elkaar. De oorlog in Syrië, het geweld in Libië, het Turks-Griekse conflict, de recente strijd tussen Azerbeidzjan en Armenië: steeds komt het tot een woordenwisseling tussen Frankrijk en Turkije. Het lijkt bijna een persoonlijk conflict tussen die twee."

Oproep tot boycot

Maar kritiek op Macron en Frankrijk klinkt niet alleen uit Turkije. Ook in andere islamitische landen is er ophef over de harde, Franse aanpak van islamitische instanties. Die kritiek richt zich eveneens op het projecteren van spotprenten van de profeet Mohammed op gebouwen. De omstreden cartoons van weekblad Charlie Hebdo waren woensdagavond onder meer te zien op de gevels van de stadhuizen van Montpellier en Toulouse. De lokale autoriteiten wilden daarmee hun solidariteit tonen.

De Organization of Islamic Cooperation (OIC), waarbij 57 landen zijn aangesloten, veroordeelt het vertonen van deze spotprenten op overheidsgebouwen. Onder meer in Marokko, Koeweit en Pakistan is via sociale media opgeroepen tot een boycot van Franse producten.