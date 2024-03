Smaakmaker Hadj Moussa redt punt voor Vitesse, maar handhaving lijkt brug te ver

Vitesse is er in de eredivisie slechts ten dele in geslaagd de laatste strohalm te grijpen in de strijd tegen degradatie. Thuis tegen Almere City keek het tot de 87ste minuut tegen een achterstand aan.

Anis Hadj Moussa maakte in die minuut gelijk en had even later zelfs de winnende op de schoen. Die poging eindigde echter op de lat. En dus bleef het bij 1-1.

Omdat naaste concurrenten RKC Waalwijk en Excelsior vanavond met 1-1 gelijkspeelden is het gat met de zestiende plaats vijf punten. En minstens zo zorgelijk voor de Arnhemmers: de wedstrijden tegen directe concurrenten zijn op.