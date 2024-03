Zonder geblesseerde Oranje-keepster Van Domselaar wint Villa bij Everton

Kenza Dali en Ebony Salmon zetten Villa vanavond op een 0-2 voorsprong bij Everton. De Noorse Elise Stenevik verkleinde de marge tot één in de 85ste minuut, maar kreeg in blessuretijd haar tweede gele kaart. Katja Snoeijs deed de hele wedstrijd mee bij de thuisploeg.

Aston Villa klom door de zege naar de zevende plaats in de WSL. Everton staat tiende, van de twaalf teams. Vrijdag won koploper Chelsea in Londen met 3-1 van Arsenal, waar Victoria Pelova bij rust werd gewisseld.

Ruime zege PSG, met startende Groenen en invaller Martens

In de Franse competitie had nummer twee Paris Saint-Germain geen moeite met AS Saint-Etienne: 5-0. Grace Geyoro (2x), Marie-Antoinette Katoto, Tabitha Chawinga en Jade Le Guilly scoorden. Bij PSG stond Jackie Groenen in de basis en viel Lieke Martens in.

Vrijdag won koploper Olympique Lyonnais met 4-0 van FC Fleury. Danielle van de Donk startte en Damaris Egurrola viel in bij Lyon, dat zeven punten voorsprong heeft op PSG.