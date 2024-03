Wales krijgt met Vaughan Gething eerste zwarte premier

In Wales wordt Vaughan Gething de eerste zwarte premier. Hij versloeg zijn tegenstander Jeremy Miles met 57,1 procent van de stemmen in de leiderschapsverkiezing van Welsh Labour, de regerende partij van het land.

Daarmee krijgt in het Verenigd Koninkrijk na Schotland en Engeland nu ook Wales een niet-witte premier. Gething is in Zambia geboren, waar ook zijn moeder vandaan kwam. Zijn vader was een dierenarts uit Wales. Toen Gething twee was verhuisde hij met zijn ouders naar Wales. Voordat hij in 2011 de politiek in ging, werkte hij als advocaat.

In zijn overwinningsspeech zei hij zich in te willen zetten voor meer decentralisatie. "Welshe oplossingen voor Welshe problemen", noemde hij dat.

Grote donatie

Gethings winst is niet onomstreden. Voor zijn verkiezingscampagne ontving hij een donatie van 200.000 pond van de Dauson Environmental Group. Dat bedrijf is eigendom van een man die twee keer is veroordeeld voor het dumpen van afval in natuurgebieden.

Zowel vanuit zijn eigen partij als de derde party van Wales, Plaid Cymru, is hij opgeroepen het gedoneerde geld terug te geven.

De leider van de grootste oppositiepartij, de conservatief Andrew Davies, feliciteerde hem met zijn overwinning, maar waarschuwde dat "Wales meer van hetzelfde kan verwachten met Vaughan Gething als premier".

Volgens Davies heeft de Labourregering in Wales bijgedragen aan de oplopende wachtlijsten voor de NHS, de National Health Service, en hogere belastingen voor bedrijven.

De huidige premier, Mark Drakeford, zal naar verwachting dinsdag aftreden na zijn laatste vragenuurtje in de Senedd, het Welshe parlement.