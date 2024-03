Strijd om plaats vijftien tussen Excelsior en RKC onbeslist, prachtgoal Seuntjens

Het rechtstreekse duel tussen Excelsior en RKC Waalwijk om de 'veilige' vijftiende plaats in de eredivisie is in een 1-1 gelijkspel geëindigd.

Daarmee blijft het zoals het stond vooraf. Met evenveel punten, maar een iets beter doelsaldo staat Excelsior boven de streep en RKC eronder.

De vorm van Excelsior in de laatste weken deed het ergste vrezen voor de Kralingers. De ploeg van coach Marinus Dijkhuizen verloor zijn laatste zes eredivisiewedstrijden. RKC pakte vorige week juist een belangrijke driepunter tegen Vitesse (3-1).