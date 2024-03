Vrouw doodgestoken door partner in Mierlo, kinderen gewond naar ziekenhuis

In Mierlo, Noord-Brabant, is een vrouw na een steekpartij voor haar woning op straat overleden. De politie heeft een verdachte aangehouden, vermoedelijk de partner van de vrouw.

De verdachte en de vrouw woonden in dezelfde woning. De man werd kort na het incident opgepakt in de buurt.

Kinderen

In de woning waren ook kinderen aanwezig. Zij raakten lichtgewond en zijn voor onderzoek naar het ziekenhuis gebracht. De aard van hun verwondingen is onduidelijk.

Hoeveel kinderen het zijn, meldt de politie niet. Volgens Omroep Brabant zijn het er vijf. De man, vrouw en de kinderen woonden allemaal op hetzelfde adres.

De politie doet ter plaatste onderzoek en heeft nog niet meer details over het slachtoffer of de toedracht. "Veel is nog onduidelijk", aldus de politie.