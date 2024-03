Hockeysters SCHC vechten zich in Amsterdam vlak voor tijd terug van achterstand

Bij een gelijke stand kreeg SCHC in de laatste tien seconden drie strafcorners achter elkaar. Daardoor hadden de bezoekers plots perspectief op de overwinning, nadat ze vroeg in het duel de eerste tegentreffer hadden verwerkt en een groot deel van de wedstrijd op achterstand hadden gestaan. Een derde treffer bleef echter uit.

Tandem

SCHC zag Amsterdam vroeg in het eerste kwart op voorsprong komen via Michelle Fillet. Het voorbereidende werk was van Fay van der Elst, die met een behendige draai op de rand van het doelgebied twee verdedigsters afschudde en vervolgens de assist leverde.

In het derde kwart werkte deze tandem omgekeerd: Fillet gaf de beslissende pass, waarna Van der Elst de bal in het doel werkte en er zo 2-0 voor Amsterdam van maakte. Het was haar veertiende goal van het seizoen.

Pien Dicke zorgde namens SCHC voor de aansluitingstreffer. SCHC profiteerde na een strafcorner van een overtalsituatie, waarna Dicke een rebound van dichtbij binnentikte.

De bezoekers zochten nadrukkelijk naar de gelijkmaker, maar hadden de pech dat Amsterdam-doelvrouw Anne Veenendaal een uitstekende wedstrijd keepte en een behoorlijk aantal belangrijke reddingen verrichte. Drie minuten voor tijd passeerde Winter de 28-jarige keepster alsnog.