Opnieuw Sierhuis wijst stralend Fortuna weg naar winst en linkerrijtje

Al bij het eerste moment van opwinding was Sierhuis betrokken. De spits kreeg een (onbestrafte) harde tackle te verduren van PEC-verdediger Sam Kersten. Verder gebeurde er weinig in het eerste halfuur.

Vier kansen in vier minuten

Tekenend voor het vertrouwen van Sierhuis waren de minuten 34 tot en met 37 in Sittard. Binnen dat tijdsbestek schoot hij de bal twee keer langs doelman Jasper Schendelaar, maar twee keer haalde PEC-verdediger Anselmo Mac Nulty de bal van de lijn.

En ook nog binnen dat tijdsbestek werd een schot van Sierhuis door Schendelaar gekeerd. Het was voor Sierhuis geen reden om het even rustig aan te doen of om lang te treuren. Een fractie later kopte hij na een afgemeten voorzet van de opgekomen linksback Mitchell Dijks raak.