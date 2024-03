Overleden Frans de Waal ontdekte dat we niet heel anders zijn dan apen

Bioloog en primatoloog Frans de Waal is op 75-jarige leeftijd overleden in zijn woonplaats Atlanta in de VS. Dat bevestigt zijn familie aan NRC.

De Waal was een van de meest vooraanstaande primatologen - wetenschappers die apen bestuderen - ter wereld. In 2007 nam het Amerikaanse Time Magazine hem op in de lijst met de honderd invloedrijkste mensen ter wereld.

De Waal deed onderzoek naar mensapen en schreef vele boeken over het sociale gedrag van de dieren. Hij vertrok in 1981 naar de VS en was sinds 1991 hoogleraar aan Emory University in Atlanta, Georgia, waar hij altijd aan verbonden bleef. In 2013 werd hij ook benoemd tot hoogleraar bij de Universiteit Utrecht, waarmee hij voor het eerst dertig jaar weer in Nederland werkte. De terugkeer viel hem mee: hij vond dat de Nederlanders een stuk aardiger waren geworden.

De wetenschapper begon zijn carrière in de jaren 70 in Burger's Zoo Arnhem, waar hij de chimpanseekolonie observeerde. In 1982 kwam zijn boek Chimpanseepolitiek uit, gebaseerd op zijn waarnemingen in Burgers' Zoo. In dat boek beschreef hij dat, wat tot dan toe werd gezien als typisch menselijk gedrag, ook aanwezig was bij apen. Het boek bood een revolutionaire kijk op het gedrag van apen en maakte De Waal wereldberoemd.

Gevoel en bewustzijn

De Waal studeerde biologie in Nijmegen en promoveerde in 1977 aan de Universiteit Utrecht. Dat was in een tijd dat dieren niet werden beschouwd als wezens met een bewustzijn en gevoel, zei De Waal vorig jaar in VPRO Tegenlicht. "Dieren waren een soort machines. We mochten eigenlijk ook helemaal niet spreken over denken, gevoelens en bewustzijn. Die termen mochten we niet gebruiken."