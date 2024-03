Real Madrid kan Spaanse titel ruiken, Blind lijdt weer 'in tandartsstoel' Getafe

De thuisploeg had het geloof in een resultaat op dat moment al verloren en dus hoefde Real Madrid zich in het laatste deel van de wedstrijd niet meer bovenmatig in te spannen.

Lucas Vázquez dacht kort voor tijd ook nog 5-1 te maken, maar de invaller bleek ruimschoots buitenspel te hebben gestaan toen hij de rebound van een schot van Luka Modric binnen schoot.

Sterker, Osasuna kreeg tegen de verhouding in nog een tweede eretreffer. Invaller Iker Muñoz schoot de bal in blessuretijd door de benen van keeper Andriy Loenin.

Het slotakkoord van Arda Güler zou de wereld over zijn gegaan, maar het Turkse toptalent had de pech dat zijn schot vanaf de middenlijn op de lat belandde.

Blind terug in 'de tandartsstoel'

Hoe vaak zal Blind zaterdagavond hebben teruggedacht aan het tweeluik dat hij ruim twee jaar geleden speelde tegen Getafe. Destijds verloor hij met Ajax in de tussenronde van de Europa League uit met 2-0 van Getafe, een nederlaag die Ajax niet meer te boven kwam.

Vanavond nam hij in Madrid opnieuw plaats in 'de tandartsstoel', zoals de onconventionele, nietsontziende speelwijze van Getafe-coach José Bordalas wordt genoemd.