Internationale student is nieuwe goud voor Denemarken

Denemarken wil meer buitenlandse studenten aantrekken en creëert daarom extra plekken bij Engelstalige universiteitsopleidingen. Dat is opvallend, aangezien Nederland juist het aantal buitenlandse studenten wil beperken.

Kristian Lauta, decaan van de Universiteit Kopenhagen, is blij met de beslissing van de Deense regering om de Engelstalige opleidingen uit te breiden. De komende vijf jaar komen er 1100 plekken per jaar bij, vanaf 2029 jaarlijks 2500.

Het is volgens Lauta simpelweg een kwestie van zelfbehoud. "Voor een landje als Denemarken wordt de belangrijkste factor voor onze concurrentiepositie of we voldoende mensen kunnen aantrekken. Of we mensen kunnen binnenhalen die bijdragen aan de groei en ontwikkeling van onze samenleving. Daarvoor hebben we meer buitenlandse jongeren nodig. Dat beginnen we in Denemarken eindelijk in te zien."

De afgelopen jaren was de Deense regering vooral bezorgd dat de Deense studiebeurs een cadeautje was voor buitenlandse studenten, waar de Denen niets voor terugkregen. Maar met de huidige paarse regering, een coalitie van de sociaaldemocraten en twee liberale partijen, waait er een nieuwe wind.

Belangrijkste reden zijn de snel oplopende arbeidstekorten. "Er is over tien jaar bijna geen sector waar we geen gebrek aan werknemers hebben", zegt Lauta.

Werken en wonen in Denemarken

Werden buitenlandse academici eerder gewantrouwd, nu worden ze beschouwd als het nieuwe goud. Denemarken probeert ervoor te zorgen dat ze er na hun opleiding blijven wonen en werken.

Maar of dat gaat werken? Deze Europese en Aziatische studenten verbazen zich soms over hoe het gaat in Denemarken: