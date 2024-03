Van der Poel was hulp van Sanremo-winnaar Philipsen in Roubaix niet vergeten

Een tweede zege op rij zat er niet in, toch was nummer tien Mathieu van der Poel een blij man na Milaan-Sanremo. De overwinning was dankzij Jasper Philipsen immers in de ploeg gebleven.

"Supermooi natuurlijk. Hij heeft mij in Roubaix aan winst geholpen", haalde de Alpecin-coureur Parijs-Roubaix van vorig jaar in herinnering. "Dat soort dingen vergeet ik niet rap."

Eerste koersdag

Van der Poel was op zijn eerste koersdag van het nieuwe wegseizoen gestart als een van de favorieten, maar Tadej Pogocar leek na diens imposante optreden van twee weken geleden in Strade Bianche toch de te kloppen man. Toen de Sloveen vlak voor de top van de Poggio een versnelling plaatste, had Van der Poel alle moeite om te antwoorden.

"Toen Pogacar ging, moest ik op de limiet gaan", gaf de wereldkampioen grif toe. "Ik kon niet overnemen. Toen ik beneden kwam, zag ik Jasper zitten. Hij had al gezegd dat hij heel goed was. Ik had niet veel meer in de tank en probeerde het tempo hoog te houden voor Jasper. Heel straf dat-ie het afmaakt."