Indiase marine onderschept schip gekaapt door Somalische piraten

Zeventien incidenten

Een aantal jaren werden er weinig schepen gekaapt, maar sinds kort neemt de piraterij weer toe. In januari heeft India minstens tien schepen naar de Rode Zee en de Golf van Aden gestuurd om vrachtschepen te beschermen.

Volgens de Indiase marine zijn er sinds december minstens zeventien gevallen van kaping, pogingen tot kaping of andere verdachte acties geweest in de wateren daar. Begin dit jaar bracht de Indiase marine nog de bemanning van een schip in de Arabiosche Zee in veiligheid na een mogelijke kaping.

In de Golf van Aden en de westelijker gelegen Rode Zee worden vrachtschepen ook regelmatig aangevallen door Houthi-rebellen uit Jemen. Vorige week vielen er voor het eerst doden bij zo'n aanval. Nederland doet mee aan een internationale missie om vrachtschepen in de Rode Zee te beschermen tegen aanvallen van de Houthi's.