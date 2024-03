Bayern en Kane vestigen record tegen Darmstadt: 13 goals in 2 duels

Bayern keek tegen Darmstadt na een klein half uur verrassend tegen een achterstand aan. Tim Skarke rondde af na een spaarzame uitval. Nog voor rust herstelde Bayern de schade via Jamal Musiala op aangeven van Kane en via een kopbal van laatstgenoemde.

Persoonlijk record Kane

De 31ste goal van het seizoen voor Kane betekende een doelpuntenrecord voor een Bundesligadebutant. Voor de 30-jarige Kane was het ook een persoonlijk record. Voor het eerst in zijn loopbaan passeerde de Engelsman de grens van 30 competitiegoals in één seizoen.