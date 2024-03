Van der Plas: BBB zal in formatie ook moeten geven

Caroline Van der Plas heeft de leden van haar partij gewaarschuwd dat BBB in de kabinetsformatie "heel veel kan halen, maar ook zal moeten geven". Op de algemene ledenvergadering van BBB in Nieuwegein zei ze dat er dingen zullen komen waarvan BBB zal moeten zeggen dat "we even iets moeten loslaten".

Ze benadrukte dat ook PVV, VVD en NSC dingen zullen moeten inleveren. Volgens Van der Plas hoeft haar achterban niet bang te zijn dat BBB overal ja en amen op zal zeggen. "Maar we moeten aan de gang met het landsbelang".

Landbouw en stikstof

Ze wilde niet te veel ingaan op de inhoud van de onderhandelingen, maar op de vraag na afloop wat BBB per se voor elkaar wil krijgen, antwoordde ze dat "het duidelijk moge zijn dat BBB op het gebied van landbouw eerlijker en rechtvaardiger regelgeving wil". Van der Plas noemde als inzet ook dat ze voor stikstof "heel goed beleid" wil krijgen.

Op de ledenvergadering zei de BBB-leider dat ze constructief wil meewerken aan de totstandkoming van een kabinet, dat met "realistisch beleid" zal komen. Ze vindt dat Nederland niet langer kan wachten op een nieuw kabinet. Ze heeft er vertrouwen in dat dat voor het zomerreces op het bordes staat.

Programkabinet

Deze week adviseerde informateur Putters de komende tijd te gaan onderhandelen over een 'programkabinet'. Hij ziet dat als een "vorm die varieert op het model van een extraparlementair kabinet". PVV, VVD, NSC en BBB moeten eerst een beknopt regeerakkoord op hoofdlijnen sluiten over "kaders en beleidsdoelen". De nieuwe bewindslieden moeten dat akkoord daarna in een 'regeerprogramma' uitwerken tot concrete maatregelen.

Op de (maar voor een klein deel openbare) ledenvergadering van BBB werd ook de kandidatenlijst voor de Europese verkiezingen vastgesteld. Lijsttrekker voor BBB wordt Sander Smit. Hij was eerder beleidsadviseur van de EVP-fractie (christendemocraten) in het Europees Parlement. BBB wil zich na de verkiezingen bij de EVP aansluiten.