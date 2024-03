Opnieuw ongeluk met Nederlandse militair bij oefening in Duitsland

Bij een oefening in het zuiden van Duitsland is opnieuw een ongeluk gebeurd met een militair van de 43 Gemechaniseerde Brigade uit Havelte. Eerder deze week was er bij dezelfde brigade een dodelijk ongeluk. Ditmaal raakte een militair gewond.

Volgens het Ministerie van Defensie is de man aangereden door een militair voertuig. De militair was aanspreekbaar en werd overgebracht naar een ziekenhuis in Regensburg. Daar is hij inmiddels weer uit ontslagen. Volgens Defensie maakt hij het goed.

De Koninklijke Marechaussee doet onderzoek naar het ongeval.

Officier om het leven

Dinsdag kwam er bij een oefening op hetzelfde terrein in Duitsland een 28-jarige officier van de landmacht om het leven. De man raakte ernstig gewond bij een oefening met een CV90-infanteriegevechtsvoertuig en overleed later in het ziekenhuis. Een andere militair raakte lichtgewond bij het incident.